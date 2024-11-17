Украинские беспилотники сбили над Орловской областью

Губернатор Клычков заявил, что два беспилотника ВСУ сбили над Орловской областью

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Орловской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте происшествия начали работу представители оперативных служб. В результате атаки никто из мирных граждан не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать, разъяснил Клычков.

Губернатор добавил, что дроны были ликвидированы с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о сбитых в регионе беспилотниках. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области.