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11:23, 17 ноября 2024Россия

Украинские беспилотники сбили над Орловской областью

Губернатор Клычков заявил, что два беспилотника ВСУ сбили над Орловской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Орловской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте происшествия начали работу представители оперативных служб. В результате атаки никто из мирных граждан не пострадал, значительных разрушений на земле также удалось избежать, разъяснил Клычков.

Губернатор добавил, что дроны были ликвидированы с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о сбитых в регионе беспилотниках. Тогда сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области.

ЖЗЛ
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