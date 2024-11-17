Беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось уничтожить над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что попытку атаки удалось пресечь около 12:50. Устройство самолетного типа было сбито с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Других деталей по ситуации в российском оборонном ведомстве не привели.

До этого стало известно о двух сбитых украинских беспилотниках в Орловской области.

По словам губернатора региона Андрея Клычкова, в результате произошедшего никто из людей не пострадал. Повреждений на земле не было зафиксировано.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о сбитых в регионе беспилотниках.