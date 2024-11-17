Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:10, 17 ноября 2024Культура

Буланова отреагировала на смерть экс-солиста «На-На»

Певица Буланова назвала неожиданной смерть экс-солиста «На-На» Левкина
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова назвала неожиданной смерть экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Об этом она рассказала в беседе с РЕН ТВ.

«Для меня это неожиданная новость и очень печальная», — сказала исполнительница.

Буланова назвала Левкина замечательным и очень позитивным человеком и выразила соболезнования семье артиста. Также певица вспомнила, что пересекалась с музыкантом на съемках в Москве.

О кончине музыканта в воскресенье, 17 ноября, сообщила его жена. Левкину было 57 лет. По имеющейся информации, несколькими днями ранее его экстренно госпитализировали. Точная причина смерти артиста не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названа предварительная причина ухода из жизни экс-солиста «На-На»

      Буланова отреагировала на смерть экс-солиста «На-На»

      Песков высказался о команде Трампа

      Названо условие для проведения телефонного разговора Трампа с Путиным

      Обиженный на Левкина Алибасов отреагировал на смерть певца

      На Украине раскрыли детали «плана стойкости» после победы Трампа

      В Одессе заявили о тяжелой ситуации с электроснабжением

      Раскрыты детали о состоянии экс-солиста группы «На-На» Левкина до его смерти

      В НХЛ провели церемонию в честь российского вратаря

      Песков назвал газетной уткой статьи о разговоре Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше