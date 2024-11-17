Буланова отреагировала на смерть экс-солиста «На-На»

Певица Буланова назвала неожиданной смерть экс-солиста «На-На» Левкина

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова назвала неожиданной смерть экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Об этом она рассказала в беседе с РЕН ТВ.

«Для меня это неожиданная новость и очень печальная», — сказала исполнительница.

Буланова назвала Левкина замечательным и очень позитивным человеком и выразила соболезнования семье артиста. Также певица вспомнила, что пересекалась с музыкантом на съемках в Москве.

О кончине музыканта в воскресенье, 17 ноября, сообщила его жена. Левкину было 57 лет. По имеющейся информации, несколькими днями ранее его экстренно госпитализировали. Точная причина смерти артиста не сообщается.

