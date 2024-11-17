Финляндия повысит расходы на оборону до необходимого уровня НАТО

Финляндия повысит расходы на оборону до требуемых НАТО двух процентов ВВП

Расходы Финляндии на оборону вырастут к концу этого десятилетия до требуемых НАТО двух процентов ВВП, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир Yle Radio Suomi.

По его словам, страна подготовится к тому, чтобы в конце 20-х — начале 30-х годов выделить на оборону еще около четырех миллиардов долларов.

«Это означает, что мы уже сейчас должны предоставить Силам обороны право планировать и заказывать материалы на уровне двух процентов (ВВП)», — подчеркнул он.

Ранее власти Финляндии предложили НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора информации вдоль границы с Россией.