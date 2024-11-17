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22:39, 17 ноября 2024Мир

Финляндия повысит расходы на оборону до необходимого уровня НАТО

Финляндия повысит расходы на оборону до требуемых НАТО двух процентов ВВП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Расходы Финляндии на оборону вырастут к концу этого десятилетия до требуемых НАТО двух процентов ВВП, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир Yle Radio Suomi.

По его словам, страна подготовится к тому, чтобы в конце 20-х — начале 30-х годов выделить на оборону еще около четырех миллиардов долларов.

«Это означает, что мы уже сейчас должны предоставить Силам обороны право планировать и заказывать материалы на уровне двух процентов (ВВП)», — подчеркнул он.

Ранее власти Финляндии предложили НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора информации вдоль границы с Россией.

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