Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
96:74
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Парма
74:86
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Ак Барс
0:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
3:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:21, 17 ноября 2024Спорт

Французский клуб прокомментировал возможный уход российского футболиста

В «Гавре» высказались о возможном уходе из клуба россиянина Далера Кузяева
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французский клуб «Гавр» прокомментировал возможный уход российского футболиста Далера Кузяева. Об этом сообщает Odds.ru.

«Спасибо, что беспокоитесь насчет нашего финансового состояния, но у нас все в порядке. У Далера действует контракт до 30 июня 2025 года, и он завершит сезон в нашем клубе», — заявил спортивный директор «Гавра» Мохамед Эль-Харразе.

Французские СМИ ранее сообщали, что «Гавр» обязуют разгрузить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. По неофициальным данным, у Кузяева одна из самых больших зарплат в команде.

Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел девять матчей и забил один гол. До трансфера в «Гавр» Кузяев выступал за «Зенит». Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны России сообщили о блокировке подразделений ВСУ в Курской области

      Во Франции объяснили отправку Киевом иностранных наемников ВСУ в окопы

      Французский клуб прокомментировал возможный уход российского футболиста

      Коммюнике саммита G20 оказалось под угрозой блокировки из-за одной страны

      Падение цен на золото в США связали с переизбранием Трампа

      В Грузии оппозиция устроила шествие против результатов парламентских выборов

      Зеленский пообещал подписать закон о легализации однополых браков

      Названа дата прощания с бывшим солистом «На-На» Левкиным

      Российская актриса лишилась крупной суммы из-за мошенников

      На Западе указали на потери лучших частей ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше