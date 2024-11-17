Французский клуб прокомментировал возможный уход российского футболиста

В «Гавре» высказались о возможном уходе из клуба россиянина Далера Кузяева

Французский клуб «Гавр» прокомментировал возможный уход российского футболиста Далера Кузяева. Об этом сообщает Odds.ru.

«Спасибо, что беспокоитесь насчет нашего финансового состояния, но у нас все в порядке. У Далера действует контракт до 30 июня 2025 года, и он завершит сезон в нашем клубе», — заявил спортивный директор «Гавра» Мохамед Эль-Харразе.

Французские СМИ ранее сообщали, что «Гавр» обязуют разгрузить зарплатную ведомость, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. По неофициальным данным, у Кузяева одна из самых больших зарплат в команде.

Кузяев перешел в «Гавр» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел девять матчей и забил один гол. До трансфера в «Гавр» Кузяев выступал за «Зенит». Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что футболист может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.