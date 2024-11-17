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17:53, 17 ноября 2024Спорт

Футболист из Медиалиги получил тяжелую травму в матче против московского «Динамо»

Игрок «Амкала» Костюков получил перелом ноги в матче против московского «Динамо»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал АМКАЛ

Футболист клуба «Амкал» из Медиалиги Степан Костюков получил тяжелую травму в товарищеском матче против московского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В середине первого тайма Костюков вышел один на один с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом, футболисты столкнулись, и голкипер всем весом тела упал на ногу нападающего. В результате Костюков получил перелом, его унесли с поля на носилках.

«Амкал» проводит товарищеский матч против «Динамо» на «ВТБ Арене». На момент публикации материала идет второй тайм, счет 2:1 в пользу клуба из Медиалиги. В заявке «Динамо» на этот поединок присутствуют двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева и актер Павел Деревянко.

Ранее клубы уже проводили товарищескую встречу. В 2022 году «Динамо» разгромило «Амкал» 5:0. Один из мячей забил хоккеист Александр Овечкин, который выступал за футбольную команду в качестве приглашенной звезды.

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