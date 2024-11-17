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13:31, 17 ноября 2024Наука и техника

Индия запустила первую гиперзвуковую ракету большой дальности

Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AP

Индия впервые испытала гиперзвуковую ракету большой дальности. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх.

«Индия достигла важного рубежа, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности с острова Абдула Калама у побережья Одиши», — сообщил глава оборонного ведомства.

Сингх назвал запуск историческим событием, добавив, что теперь Индия может считать себя одним из избранных государств, обладающих передовыми и критически важными технологиями. Он также поздравил с успешными испытаниями Организацию оборонных исследований и разработок страны, ее вооруженные силы и промышленность.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников, представителей оборонной промышленности, а также на данные таможенных выписок заявило, что уже более года производимые и продаваемые производителями оружия в Индии артиллерийские снаряды перенаправляются покупателями из Европы на Украину. Министерство иностранных дел азиатской страны опровергло эти заявления.

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