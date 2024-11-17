Ле Пен спрогнозировала последствия ее недопуска к выборам во Франции

Ле Пен сочла предъявленные ей обвинения вмешательством в демократический процесс

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен заявила, что общество не сможет доверять следующему президенту страны в случае ее недопуска к выборам через три года. Свой взгляд на ситуацию она изложила в интервью газете Journal du Dimanche.

Предъявленные ей обвинения французский политик назвала «политическим вмешательством в демократический процесс». Она добавила, что косвенно ставит под сомнение легитимность выборов президента Франции в 2027 году, и подчеркнула, что некоторые лица таким образом пытаются «действовать в обход нее».

Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить Ле Пен к лишению свободы, а также ограничить ее в избирательных правах на пять лет. Политика обвинили в «нецелевом использовании общественных средств» ЕС в 2004-2016 годах. Утверждается, что она вместе со своим отцом и еще 23 членами объединения в фиктивном порядке наняла парламентских ассистентов, которые по факту работали на «Национальное объединение». Решение по этому делу планируют вынести в начале 2025 года.

В ответ Ле Пен заявила, что действия парижской прокуратуры не являются независимыми, а их цель — «разрушение партии».

