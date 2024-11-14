Французского политика Марин Ле Пен захотели лишить свободы на пять лет

BFMTV: прокуратура Парижа требует приговорить Ле Пен к лишению свободы на 5 лет

Парижская прокуратура потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая ранее заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции на следующих выборах в 2027 году, к лишению свободы и поражению в избирательных правах на пять лет. Информацию передал телеканал BFMTV.

Согласно сюжету, прокуратура выдвинула такое требование в на фоне обвинения Ле Пен и соратников в фиктивном райме парламентских помощников в Европарламент. Помимо заключения, политику грозит штраф в 300 тысяч евро.

Приговор в отношении Марин Ле Пен планируют вынести в начале 2025 года. Глава фракции отвергает обвинения, полагая, что подобные нападки являются лишь «попыткой разрушить партию».

Процесс по делу партии «Национальное объединение» инициировали 30 сентября, следствие полагает, что посредством «фиктивного найма ассистентов в Европарламенте была создана финансовая схема присвоения европейских средств».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил дело против Марин Ле Пен с судебными процессами против вице-премьера Италии Сальвини и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он выразил свою поддержку Ле Пен и призвал ее продолжать бороться.