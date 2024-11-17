Лепс назвал сроки свадьбы с 18-летней невестой

Лепс заявил, что планирует сыграть свадьбу с 18-летней невестой Кибой летом

Эстрадный певец Григорий Лепс заявил, что планирует сыграть свадьбу с 18-летней невестой Авророй Кибой летом 2025 года. Сроки заключения брака он назвал в программе «Шоу Воли», пишет StarHit.

«Надеюсь, к тому времени я не рассыплюсь окончательно», — также пошутил певец.

Ведущий Павел Воля поинтересовался, как 62-летнему Лепсу удается поддерживать интерес молодой возлюбленной. «Я для всех интересен — и для молодых, и не очень», — ответил исполнитель.

Ранее сообщалось, что Лепс раскрыл детали отношений с Кибой. Он заверил, что хочет завести с возлюбленной семью. Кроме того, певец назвал избранницу образованным и не по годам умным человеком.

Перед этим стало известно, что Киба уехала в Лондон, где поступила в университет.