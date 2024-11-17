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23:45, 17 ноября 2024Мир

Маск высказался о разрешении США бить ATACMS по России

Маск о разрешении бить ATACMS по России: либералы любят войну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск высказался о решении властей США разрешить Киеву удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом он написал в соцсети X.

Он прокомментировал пост пользователя, заявившего о том, что «либералы любят войну». «Правда», — отметил бизнесмен.

Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. По данным издания, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

По данным Reuters, Киев планирует ударить по российской территории американскими ракетами уже в ближайшие дни.

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