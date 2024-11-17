Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 17 ноября 2024Россия

Мужчина получил травму головы в результате взрыва беспилотника в Ижевске

Минздрав Удмуртии: мужчина получил травму головы в результате взрыва БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил травму головы средней тяжести. Об этом сообщил Минздрав республики Удмуртия в своем Telegram-канале.

«Мужчина госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.

Подчеркивается, что бригады «скорой помощи» продолжат дежурство на месте происшествия.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в заводском цеху в Ижевске произошел взрыв, предположительно, из-за падения беспилотника. Он подчеркнул, что на производстве не зафиксировано серьезных повреждений, в некоторых зданиях выбило стекла. Персонал эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

      В Пентагоне отказались комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия

      В России заявили о возможности размещения в Польше американских ракет с ядерным зарядом

      Политолог рассказал о желании Запада держать Венгрию и Грузию под контролем

      НАТО назвали бумажным тигренком

      Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

      Мужчина получил травму головы в результате взрыва беспилотника в Ижевске

      Си Цзиньпин высказался о доверии в отношениях Китая с США

      В США раскрыли план Байдена переложить вину за поражение Украины на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше