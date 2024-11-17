Мужчина получил травму головы в результате взрыва беспилотника в Ижевске

Мужчина, пострадавший в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), получил травму головы средней тяжести. Об этом сообщил Минздрав республики Удмуртия в своем Telegram-канале.
«Мужчина госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в министерстве.
Подчеркивается, что бригады «скорой помощи» продолжат дежурство на месте происшествия.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в заводском цеху в Ижевске произошел взрыв, предположительно, из-за падения беспилотника. Он подчеркнул, что на производстве не зафиксировано серьезных повреждений, в некоторых зданиях выбило стекла. Персонал эвакуировали.