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10:51, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

На Украине ответили высмеявшему Зеленского Маску

Украинская журналистка Панченко ответила высмеявшему Зеленского Маску
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: David Swanson / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко ответила американскому предпринимателю Илону Маску после того, как тот высмеял президента республики Владимира Зеленского. Пост она разместила в X.

Панченко отреагировала на слова Маска о «потрясающем чувстве юмора» Зеленского. «Украинцам не смешно! Он держит всех нас в заложниках», — высказалась она о политике.

Илон Маск поиронизировал над Зеленским после того, как тот дал понять, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп якобы не заставит Киев сесть за стол переговоров с Россией. «У него [Зеленского] потрясающее чувство юмора», — написал бизнесмен.

Перед этим стало известно, что Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. Он заявил, что если Украина не будет сильной, инициатива будет для нее изначально проигрышной.

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