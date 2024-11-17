На Украине ответили высмеявшему Зеленского Маску

Украинская журналистка Панченко ответила высмеявшему Зеленского Маску

Украинская журналистка Диана Панченко ответила американскому предпринимателю Илону Маску после того, как тот высмеял президента республики Владимира Зеленского. Пост она разместила в X.

Панченко отреагировала на слова Маска о «потрясающем чувстве юмора» Зеленского. «Украинцам не смешно! Он держит всех нас в заложниках», — высказалась она о политике.

Илон Маск поиронизировал над Зеленским после того, как тот дал понять, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп якобы не заставит Киев сесть за стол переговоров с Россией. «У него [Зеленского] потрясающее чувство юмора», — написал бизнесмен.

Перед этим стало известно, что Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. Он заявил, что если Украина не будет сильной, инициатива будет для нее изначально проигрышной.