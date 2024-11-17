Ирландский журналист Боуз: помощь Украине уничтожает Европейский союз

Ирландский журналист Чей Боуз предположил, к каким результатам для Европейского союза приведет его помощь Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Боуз заявил, что помощь Украине уничтожает Евросоюз. По его словам, европейские страны несут огромные убытки. Когда США откажутся от Украины, ЕС придется платить за все, уверен он. Журналист добавил, что НАТО дает Киеву недостоверные обещания о безопасности, на самом деле расширяя конфликт и провоцируя Россию на решительные действия.

«НАТО продемонстрировала внутреннюю недальновидность, слабость и <...> беспомощность. Альянс — всего лишь бумажный тигренок», — заключил он.

Ранее Боуз заявил, что после завершения конфликта на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским «будет покончено». Он также назвал Зеленского диктатором, чье окружение жестко контролирует граждан.

