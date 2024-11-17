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18:34, 17 ноября 2024Культура

Названа дата прощания с бывшим солистом «На-На» Левкиным

Похороны бывшего солиста «На-На» Левкина состоятся 19 ноября
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Прощание с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным и похороны состоятся 19 ноября. Эту дату назвал РИА Новости директор артиста.

17 ноября Левкин ушел из жизни в реанимации Боткинской больницы в Москве. Ему было 57 лет. Музыканта госпитализировали двумя днями ранее с подозрением на пневмонию. Его поместили в реанимацию с диагнозом «лейкоз».

Певица Татьяна Буланова, знакомая с Левкиным, призналась, что его уход стал для нее неожиданностью.

В 2003 году у артиста диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Левкину удалось побороть болезнь, однако спустя десять лет произошел рецидив. Экс-участник «На-На» смог повторно выйти в ремиссию благодаря курсу химиотерапии и пересадке костного мозга.

Левкин до последнего продолжал выступать и участвовать в мероприятиях. Последний сольный концерт артиста прошел 1 ноября в столице.

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