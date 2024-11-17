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20:22, 17 ноября 2024Экономика

Названо опасное последствие обнаружения у Блиновской жилья в ОАЭ

Юрист предупредил о риске увеличения срока Блиновской до десяти лет
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Обнаружение у «королевы марафонов» Елены Блиновской недвижимости в ОАЭ может грозить ей увеличением срока тюремного заключения до 10 лет. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.

Гражданин, подавший заявление о банкротстве, обязан проинформировать обо всех активах, которые возможно направить на покрытие долгов, объяснил Хаминский. В случае сокрытия такой информации наступает ответственность за преднамеренное или фиктивное банкротство, пояснил он. Наказание при таком сценарии может составить до семи лет лишения свободы.

Вдобавок Блиновской грозит еще одно уголовное дело, указал юрист. Такой сценарий возможен, если она не сможет подтвердить законность происхождения источников финансирования сделок. Если бы недвижимость в ОАЭ была оплачена со счетов, о которых знают в налоговых органах, о ее наличии стало бы известно раньше, добавил он.

Об обнаружении у блогера элитной недвижимости в Дубае ранее сообщило РИА Новости. Принадлежащие Блиновской объекты расположены в новейших и востребованных дубайских районах, включая Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

На этой неделе стало известно, что Арбитражный суд Москвы официально признал «королеву марафонов» банкротом и ввел процедуру конкурсной реализации ее имущества. Сейчас она находится в СИЗО и обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных в результате совершения преступления, а также в неправомерном обороте средств платежей.

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