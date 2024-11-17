У Блиновской обнаружили элитную недвижимость в Дубае

РИА Новости: у Елены Блиновской обнаружена элитная недвижимость в Дубае

У «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую ранее признали банкротом в России, обнаружена элитная недвижимость в Дубае. Об этом заявило РИА Новости.

Такой вывод агентство сделало, ознакомившись с регистрационными документами эмирата. Уточняется, что Блиновская владеет объектами недвижимости в новейших и востребованных дубайских районах Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

«Среди застроек в этих районах присутствуют как дома с квартирами и апартаментами, так и виллы, таунхаусы и пентхаусы», — говорится в статье.

Кроме того, в документах указано, что у Блиновской есть недвижимость в элитном жилом комплексе Marina Shores.

Ранее Арбитражный суд Москвы официально признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру конкурсной реализации имущества. Как пояснил юрист Андрей Куликов, после получения этого статуса ее имущество и счета будут переданы финансовому управляющему — компании, которая будет заниматься продажей того, что можно продать, чтобы погасить долги.

Также стало известно, что Блиновская избавилась от двух элитных квартир в Москве перед признанием ее банкротом.