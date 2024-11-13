Блиновская избавилась от двух элитных квартир перед банкротством

Блогер Елена Блиновская продала две квартиры в Москве за 150 миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская избавилась от двух элитных квартир в Москве перед признанием ее банкротом. О продаже недвижимости сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, у Блиновской были «двушка» и «трешка» в элитном ЖК «Донской Олимп». Они находились на одном этаже по соседству. В трехкомнатной квартире выполнен дизайнерский ремонт в классическом стиле, есть большая обеденная зона, две спальни, столько же ванных комнат и отдельная гардеробная. После снятия ареста ее удалось продать за 90 миллионов рублей вместе с мебелью.

Двухкомнатную квартиру с изолированными комнатами, двумя санузлами и двумя гардеробными выставляли на продажу за 69 миллионов рублей. Таким образом, Блиновская выручила от продажи недвижимости более 150 миллионов.

Ранее риелторы назвали недвижимость Блиновской сомнительным активом, так как в случае признания блогера банкротом налоговая имеет право признать сделки по продаже ее квартир и домов недействительными.

