Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:58, 2 ноября 2024Экономика

Недвижимость Блиновской сочли сомнительной

Риелтор Ашихмин назвал недвижимость Блиновской сомнительным активом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) может аннулировать сделки с выставленной на продажу недвижимостью блогера Елены Блиновской. Сомнительным активом жилье знаменитости назвал член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин, пишет РИА Новости.

«К Елене применены большие налоговые иски. Если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы», — пояснил риелтор. При этом налоговая имеет право признать сделки недействительными в течение трех лет от момента подачи на банкротство.

При этом эксперты убеждены, что при хорошем дисконте недвижимость Блиновской быстро найдет покупателей. «Если цена будет ниже рынка, при удачной планировке и востребованности самого дома объект можно будет реализовать в течение двух-четырех месяцев», — подчеркнула брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина.

Ранее всю недвижимость «королевы марафонов» Елены Блиновской выставили на пролажу для погашения долга перед налоговой. Сумма задолженности достигает 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей и 6 копеек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о согласии одной страны стать покровительницей украинцев в России. Что это значит и как работает?

      Санатории России обяжут платить туристический налог

      Звезда «Красотки» избавился от поместья известного музыканта

      Медведев назвал одну из главных задач властей Украины

      Мужчина решил стать героем после 20 лет в тюрьме и спас двух человек из воды и огня

      Российская пенсионерка доверилась мошенникам и продала четыре квартиры

      США перебросят в Европу бомбардировщики для совместных операций

      Депутат Рады обвинила командование ВСУ в переводе специалистов ПВО в пехоту

      Недвижимость Блиновской сочли сомнительной

      Директор московского автосалона увидел сына с ножницами и сломал ему руку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше