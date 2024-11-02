Недвижимость Блиновской сочли сомнительной

Риелтор Ашихмин назвал недвижимость Блиновской сомнительным активом

Федеральная налоговая служба (ФНС) может аннулировать сделки с выставленной на продажу недвижимостью блогера Елены Блиновской. Сомнительным активом жилье знаменитости назвал член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин, пишет РИА Новости.

«К Елене применены большие налоговые иски. Если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы», — пояснил риелтор. При этом налоговая имеет право признать сделки недействительными в течение трех лет от момента подачи на банкротство.

При этом эксперты убеждены, что при хорошем дисконте недвижимость Блиновской быстро найдет покупателей. «Если цена будет ниже рынка, при удачной планировке и востребованности самого дома объект можно будет реализовать в течение двух-четырех месяцев», — подчеркнула брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина.

Ранее всю недвижимость «королевы марафонов» Елены Блиновской выставили на пролажу для погашения долга перед налоговой. Сумма задолженности достигает 1 миллиард 159 миллионов 589 тысяч 906 рублей и 6 копеек.