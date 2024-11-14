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14:27, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Юрист раскрыл будущее «королевы марафонов» после банкротства

Юрист Куликов: Блиновской будут платить прожиточный минимум после банкротства
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы официально признал «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом и ввел процедуру конкурсной реализации имущества. О том, что теперь ее ждет, в беседе с KP.RU рассказал юрист Андрей Куликов.

Эксперт напомнил, что к банкротству прибегают в тех случаях, когда человек или компания не могут по каким-либо причинам погасить образовавшийся долг. В случае с Блиновской, по его словам, этому помешал арест счетов и имущества семьи. «Ситуация патовая: пени капают, долг предпринимательница погасить не может, потому что просто так дома-квартиры-машины не продать», — указал он.

После признания Блиновской банкротом ее имущество и счета будут переданы финансовому управляющему — компании, которая будет заниматься продажей того, что можно продать, чтобы погасить долги. Юрист отметил, что на торги могут выставить даже бытовую технику и драгоценности «королевы марафонов». При этом она имеет право попросить сохранить вещи, которые не принесут существенной выручки или в сумме не дороже 10 тысяч рублей.

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Кроме того, уточнил Куликов, Блиновской предстоит не только погасить долги, но и оплатить работу управляющего и прочие формальности вроде размещения информации в реестре банкротов. В среднем на все уходит около 30 тысяч рублей, но так как у Блиновской много имущества, это может стоить дороже, отметил юрист.

При этом совсем без денег «королеву марафонов» не оставят: ей будут переводить средства от продажи имущества в размере прожиточного минимума, который в Подмосковье в 2024 году равен 19 943 рублям в месяц. В следующем году благодаря индексации этого показателя сумма вырастет до 21 039 рублей.

Часть имущества записана на супруга Блиновской Алексея. Некоторые счета принадлежат фирмам. А банкротом признали именно Елену. Поэтому это еще не означает, что после банкротства будут покрыты все долги

Андрей Куликовюрист

По данным KP.RU, долг Блиновской составляет около 1,2 млрд рублей. Адвокаты семьи оценили имущество Блиновских в 64 миллиарда рублей.

Ранее вся принадлежащая «королеве марафонов» Елене Блиновской недвижимость была выставлена на продажу для погашения долга перед налоговой. Кроме того, суд разрешил российской блогерше продать роскошный автомобиль Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Сейчас она находится в СИЗО.

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