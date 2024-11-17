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12:00, 17 ноября 2024Интернет и СМИ

Названо условие окончания конфликта на Украине

Bild: отказ от территорий позволит Украине закончить конфликт с Россией
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тяжелое положение на поле боя вынуждает президента Украины Владимира Зеленского задуматься о дипломатическом урегулировании конфликта с Россией. Такое мнение в своей статье выразил заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер, назвавший также условие, при котором этот сценарий может быть реализован.

«Украина испытывает огромные проблемы на фронте, прежде всего, с трудом удается проводить мобилизацию новых солдат. Поэтому завершение конфликта по состоянию на сегодня возможно только лишь, если Украина откажется от значительной части территории», — отметил Ронцхаймер.

Он добавил, что декларируемая Зеленским готовность к окончанию боевых действий и переговорам может обернуться для Киева максимально жесткими условиями Кремля. При этом сам украинский лидер рассчитывает на победившего на выборах президента США Дональда Трампа. От него в Киеве ждут ясных заявлений и сделки о перемирии, что позволит Зеленскому выиграть время.

Ранее Зеленский в интервью «Украинскому радио» допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией. По его словам, если Киев хочет чего-то добиться за столом переговоров, она должна быть «не наедине с РФ».

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