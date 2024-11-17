Обиженный на Левкина Алибасов отреагировал на смерть певца

Mash: Бари Алибасов не смог простить Левкина после его ухода из «На-На»

Продюсер Бари Алибасов отреагировал на новость о смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, с которым не общался последние десять лет. Алибасов рассказал Mash, что не смог простить Левкина после его ухода из группы.

Продюсер сообщил, что узнал о кончине артиста от супруги, которой позвонила вдова Левкина Марина. Последний раз продюсер и его бывший подопечный общались десять лет назад — их дороги разошлись после ухода фронтмена из коллектива.

В разговоре с журналистами Алибасов назвал Левкина человеком большого таланта и выразительной внешности.

Предварительной причиной ухода из жизни бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина назван рак лимфатической системы — лимфома. О его смерти стало известно 17 ноября.