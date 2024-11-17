Одну из тем встречи между Байденом и Си Цзиньпином раскрыли

Си Цзиньпин и Байден на встрече в Лиме обсудили двусторонние отношения

Одной из тем, которую на встрече в Лиме обсудили председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден, стал вопрос двусторонних отношений. Подробности беседы лидеров двух стран раскрыло РИА Новости.

В частности, Си Цзиньпин отметил, что соперничество крупных стран не должно быть фоном эпохи. Также китайский лидер подчеркнул, что человечество в последнее время сталкивается с беспрецедентными вызовами.

«Приверженность Китая мирному сосуществованию как принципу развития отношений с США остается неизменной», — сказал Си Цзиньпин.

Также председатель КНР уделил внимание Тайваньскому вопросу, назвав его «красной линией, которую нельзя пересекать». Он призвал США подходить к этому вопросу «с особой осмотрительностью».