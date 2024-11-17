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09:21, 17 ноября 2024Спорт

Оливейра победил Чендлера на UFC 309

Оливейра во второй раз победил Чендлера на UFC 309
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Чарльз Оливейра

Чарльз Оливейра. Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра во второй раз одержал победу над американцем Майклом Чендлером. Статистика доступна на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Второе по значимости событие турнира завершилось единогласным решением судей. Спортсмены провели все пять раундов.

В первый раз бойцы встречались в октагоне в 2021 году. Схватка завершилась победой Оливейры техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь в активе 35-летнего Оливейры, экс-чемпиона UFC в легком весе 35 побед при десяти поражениях, еще один поединок с его участием признали несостоявшимся. На счету 38-летнего Чендлера 23 победы и девять поражений.

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