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21:24, 17 ноября 2024Мир

Кандидат на пост главы Пентагона урегулировал дело о домогательствах

CNN: кандидат на пост главы Пентагона Хегсет урегулировал дело о домогательствах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Michael Brochstein / Globallookpress.com

Предложенный избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет достиг досудебного соглашения с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на адвоката Тимоти Парлаторе.

Сторона защиты отметила: Хегсет отрицает обвинения и убежден, что инцидент 2017 года не следует расценивать как домогательство. В 2020 году узнав, что потерпевшая хочет подать заявление в суд, Хегсет пошел на соглашение с ней с целью избежать огласки и не потерять работу на телеканале Fox News, добавил адвокат.

Журналистам не удалось выяснить, какую сумму выплатил Хегсет — соглашение включало положения о неразглашении.

Ранее сообщалось, что команда Трампа начала составлять списки офицеров Пентагона на увольнение.

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