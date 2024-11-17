Под Москвой оставленный без присмотра мастиф обглодал лицо 49-летней домработнице

Mash: в Мытищах мастиф растерзал 49-летнюю домработницу из Таджикистана

В подмосковных Мытищах неаполитанский мастиф одного из бизнесменов, оставленный без присмотра, растерзал 49-летнюю домработницу из Таджикистана. У несчастной оказались обглоданы лицо и ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, сосед предпринимателя заметил окровавленную женщину, когда посмотрел из окна на участок. Рядом бегал разъяренный пес огромных размеров.

Когда по вызову прибыли сотрудники полиции, собака пыталась наброситься и на них. Оперативникам, чтобы пройти внутрь двора, пришлось пристрелить животное.

Ранее сообщалось, что около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области медведь напал на мужчину. Спасти россиянина не удалось.

До этого в селе Горячие Ключи на курильском острове Итуруп медведь набросился на сторожа, который пытался защитить от хищника свою собаку.