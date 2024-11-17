Политолог оценил влияние решения об ударах по России на план Трампа по Украине

Политолог Макаллистер: решение об ударах по РФ не изменит плана Трампа

Решение президента США Джо Байдена об ударах американским дальнобойным оружием вглубь России не повлияет на план избранного американского лидера Дональда Трампа положить конец конфликту при помощи переговоров. Об этом заявил ТАСС политолог, профессор Уильямс-колледжа Джеймс Макаллистер.

Он отметил, что на протяжении последнего года европейские игроки, в том числе Великобритания, оказывали на главу Белого дома давление по данному вопросу. Эксперт назвал решение Вашингтона существенным шагом и выразил надежду, что это «не повлечет за собой еще большую эскалацию».

Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. По данным издания, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.