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00:28, 18 ноября 2024Мир

Политолог оценил влияние решения об ударах по России на план Трампа по Украине

Политолог Макаллистер: решение об ударах по РФ не изменит плана Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Решение президента США Джо Байдена об ударах американским дальнобойным оружием вглубь России не повлияет на план избранного американского лидера Дональда Трампа положить конец конфликту при помощи переговоров. Об этом заявил ТАСС политолог, профессор Уильямс-колледжа Джеймс Макаллистер.

Он отметил, что на протяжении последнего года европейские игроки, в том числе Великобритания, оказывали на главу Белого дома давление по данному вопросу. Эксперт назвал решение Вашингтона существенным шагом и выразил надежду, что это «не повлечет за собой еще большую эскалацию».

Ранее газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. По данным издания, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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