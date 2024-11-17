Минобороны ФРГ заявило о неспособности Taurus изменить ситуацию на Украине

Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не способны изменить ситуацию в конфликте на Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ARD.
По его словам, есть вещи, о которых нельзя говорить публично. «Taurus не изменили бы ситуацию», — объяснил глава Минобороны.
Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Taurus. Он заявил, что будет готов передать Киеву ракеты Taurus, если Россия не перестанет наносить удары по территории Украины.
В ответ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил ему о судьбе гитлеровской Германии.