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23:44, 17 ноября 2024Мир

Минобороны ФРГ заявило о неспособности Taurus изменить ситуацию на Украине

Писториус: поставки крылатых ракет Taurus не изменили бы ситуацию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gene Blevins / Global Look Press

Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не способны изменить ситуацию в конфликте на Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ARD.

По его словам, есть вещи, о которых нельзя говорить публично. «Taurus не изменили бы ситуацию», — объяснил глава Минобороны.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Taurus. Он заявил, что будет готов передать Киеву ракеты Taurus, если Россия не перестанет наносить удары по территории Украины.

В ответ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил ему о судьбе гитлеровской Германии.

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