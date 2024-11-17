Российские солдаты закрыли собой мирных жителей ДНР

RT: российские солдаты закрыли собой мирных жителей Ильинки во время атаки БПЛА

Российские солдаты закрыли жителей Ильинки Донецкой народной республики (ДНР) во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал местный житель, его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Отмечается, что Российская армия вошла в Ильинку 31 октября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили солдат и открыли по ним огонь, для корректировки которого запустили дроны.

Российские солдаты решили скрыться в подвале, где находились мирные жители. Увидев влетевший внутрь БПЛА, военнослужащие закрыли собой гражданских, а спустя время выбрались наружу. После этого произошел взрыв.

«Жители, ссылаясь на военных РФ, рассказали, что врагу по рации дали четкое указание бить мирных, чтобы свалить это всё на российских бойцов», — говорится в публикации RT.

Подчеркивается, что местные жители скрываются от обстрелов в подвалах. Из-за продолжающихся боевых действий их не могут эвакуировать, заключил RT.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике — Макаровки и Ленинское.

