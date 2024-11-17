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01:29, 17 ноября 2024Бывший СССР

Российские солдаты закрыли собой мирных жителей ДНР

RT: российские солдаты закрыли собой мирных жителей Ильинки во время атаки БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские солдаты закрыли жителей Ильинки Донецкой народной республики (ДНР) во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал местный житель, его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Отмечается, что Российская армия вошла в Ильинку 31 октября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили солдат и открыли по ним огонь, для корректировки которого запустили дроны.

Российские солдаты решили скрыться в подвале, где находились мирные жители. Увидев влетевший внутрь БПЛА, военнослужащие закрыли собой гражданских, а спустя время выбрались наружу. После этого произошел взрыв.

«Жители, ссылаясь на военных РФ, рассказали, что врагу по рации дали четкое указание бить мирных, чтобы свалить это всё на российских бойцов», — говорится в публикации RT.

Подчеркивается, что местные жители скрываются от обстрелов в подвалах. Из-за продолжающихся боевых действий их не могут эвакуировать, заключил RT.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике — Макаровки и Ленинское.

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