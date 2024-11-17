Ситуацию в ВСУ охарактеризовали словами «разваливаются на всем фронте»

Экс-морпех США спрогнозировал скорое окончание конфликта на Украине

Бывший американский морпех Брайан Берлетик охарактеризовал ситуацию в Вооруженных силах Украины как плачевную. Они терпят крах на всей линии фронта, высказал он свое мнение в эфире YouTube-канала New Atlas.

Эксперт полагает, что конфликт на Украине подходит к концу, поскольку ВСУ «разваливаются на всем фронте». Они продолжают терять территории по линии соприкосновения, заметил Берлетик.

Накануне, 16 ноября, РИА Новости сообщило о продвижении войск Российской армии на запорожском направлении. Агентство ссылалось на заявление председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова. Последний рассказал о положении дел восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новоселки. ВС РФ там удалось отбросить войска ВСУ, пояснил спикер.

Также в субботу Рогов проинформировал об уничтожении российскими военными пункта временной дислокации ВСУ под Ореховом в Запорожской области. Удары наносились артиллерией и авиацией в районе Новоданиловки, уточнил он.