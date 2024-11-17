СК проверит детали гибели премьера Мариинского театра

СК начал проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Владимира Шклярова

Следственный комитет организовал расследование в связи с гибелью премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай», — сообщили в силовом ведомстве. По данным оперативных служб, смерть заслуженного артиста России не носит криминальный характер.

О гибели ведущего артиста Мариинского театра стало известно 16 ноября. Предположительно, он мог сорваться и упасть с балкона. Известно, что у Шклярова была травма спины. Он погиб за два дня до сложной операции и длительное время принимал обезболивающие препараты.