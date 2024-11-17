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01:50, 17 ноября 2024Силовые структуры

СК проверит детали гибели премьера Мариинского театра

СК начал проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Владимира Шклярова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Шкляров

Владимир Шкляров. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следственный комитет организовал расследование в связи с гибелью премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай», — сообщили в силовом ведомстве. По данным оперативных служб, смерть заслуженного артиста России не носит криминальный характер.

О гибели ведущего артиста Мариинского театра стало известно 16 ноября. Предположительно, он мог сорваться и упасть с балкона. Известно, что у Шклярова была травма спины. Он погиб за два дня до сложной операции и длительное время принимал обезболивающие препараты.

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