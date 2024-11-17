Стало известно о слезах сотрудников Минюста США после победы Трампа

NBC News: в Минюсте США слезами отреагировали на победу Трампа на выборах

Отдельные высокопоставленные сотрудники Минюста США слезами отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил NBC News.

Их отрицательная реакция только усилилась после того, как Трамп выдвинул кандидатом на пост генпрокурора члена Палаты представителей Мэтта Гетца, отмечено в публикации.

Ранее Комитет по этике Палаты представителей начал рассматривать сразу несколько уголовных дел, связанных с Гетцом. Его подозревали в приеме тяжелых видов наркотиков, нецелевом расходовании средств избирательной кампании, получении интимных услуг от несовершеннолетних. Ни одно из расследований в отношении Гетца ни дошло до суда.

Один из источников издания в ФБР допустил, что теперь он сам может стать объектом уголовного преследования, а назначение Гетца может быть связано с желанием отомстить. Похожим мнением поделился и экс-представитель Минюста — на его взгляд, Трампу важно иметь возможность контролировать министерство и лояльный генпрокурор может ему в этом помочь.

Для утверждения назначенца на новом посту необходимо одобрение представителей Конгресса США. Ряд сенаторов от Республиканской партии отрицательно относятся к выбору этой кандидатуры Трампом и намерены задать претенденту много вопросов о его прошлом, узнал портал Axios. По мнению сенатора Макса Миллера, шансы Гетца быть утвержденным Сенатом очень невелики.

