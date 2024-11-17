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17:33, 17 ноября 2024Силовые структуры

Ударившего девочку в живот мигранта отправили под домашний арест

Ударившего девочку в живот школьника отправили под домашний арест
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ударившего девочку в живот школьника-мигранта из Нижних Сергов отправили под домашний арест. Такое решение, как сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Свердловского областного суда, принял Нижнесергинский районный суд.

«Мера пресечения — домашний арест до 15 января 2025 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в силу. Обжаловать его обвиняемый может в течение трех суток.

Ранее в сети появился ролик, на котором подросток подбежал к стоящей у окна девочке и в прыжке ударил ее ногой в живот. Выяснилось, что инцидент произошел еще 11 ноября в одной из школ города Нижние Серги. Сначала было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц, а позже 14-летний подросток был задержан, ему предъявили обвинения.

После того как видео разлетелось в социальных сетях, угрозы начали поступать полному тезке напавшего на девочку подростка из Североуральска. Из-за травли семья обратилась в Следственный комитет.

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