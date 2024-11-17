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17:11, 17 ноября 2024Мир

Украине и Западу предрекли «решающие все» несколько недель

Премьер Польши Туск: ближайшие недели станут решающими для Украины и Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Ближайшие недели, в течение которых может определиться контур будущего мирного соглашения по российско-украинскому конфликту, станут решающими для будущего Украины и Запада. Об этом заявил действующий премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х.

«Следующие недели будут решающими не только для войны [на Украине], но и для нашего будущего», — говорится в сообщении. Также Туск раскритиковал лидеров иностранных государств за попытки наладить телефонную дипломатию с российским президентом Владимиром Путиным, «ведь она не заменит реальную поддержку Киева Западом».

Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. Сам Шольц позднее заявил, что хотел связаться с российским лидером Владимиром Путиным раньше, чем это бы сделал избранный президент США Дональд Трамп ради переговоров о будущем украинского конфликта.

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