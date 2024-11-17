Канцлер Германии раскрыл причину звонка Путину

Шольц заявил, что хотел связаться с Путиным раньше, чем Трамп

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел связаться с российским лидером Владимиром Путиным раньше, чем это бы сделал избранный президент США Дональд Трамп ради переговоров о будущем украинского конфликта. Об этом после беседы с канцлером сообщает телеканал Welt.

«По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры. Вероятно, в Германии есть те, кто считает, что это хорошая идея, но я не из их числа», — заявил журналистам сам Шольц.

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам беседы политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

Также Шольц заявил, что хотел бы еще раз побеседовать с Путиным. «Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми», — сообщил канцлер.