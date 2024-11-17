Шольц захотел еще раз поговорить с Путиным

Шольц заявил, что скоро снова поговорит с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц захотел еще раз побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал журналистам в преддверии саммита «Группы двадцати», который пройдет в Бразилии.

«Скоро я снова поговорю с президентом России. Об этом было давно заявлено, и ранее я обсуждал это во множестве разговоров с многими людьми», — сказал Шольц.

Переговоры Шольца и Путина состоялись 15 ноября по инициативе германской стороны. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам беседы политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем. В Кремле же отметили, что позиции Путина и Шольца далеки друг от друга, но сам факт проведенного разговора — весьма позитивный