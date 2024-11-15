В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

Песков: факт телефонного разговора Путина и Шольца является позитивным

То, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, является позитивным фактом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Между позициями, озвученными Путиным и Шольцем, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт проведенного разговора — весьма позитивный», — отметил представитель Кремля.

Однако Песков указал на то, что «происходят попытки сопоставить» позиции Москвы и Европы. По его мнению, это «не может не вызвать удовлетворение».

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.