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19:58, 15 ноября 2024Мир

В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

Песков: факт телефонного разговора Путина и Шольца является позитивным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

То, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, является позитивным фактом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Между позициями, озвученными Путиным и Шольцем, существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт проведенного разговора — весьма позитивный», — отметил представитель Кремля.

Однако Песков указал на то, что «происходят попытки сопоставить» позиции Москвы и Европы. По его мнению, это «не может не вызвать удовлетворение».

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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