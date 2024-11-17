В Абхазии протестующие вернули грузовики Минобороны республики

Цвижба: грузовики МО Абхазии возвращаются от парламента на место дислокации

Грузовики Министерства обороны (МО) Абхазии, стоявшие у комплекса правительственных зданий в Сухуме, возвращаются на место постоянной дислокации. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Беслана Цвижбу.

«Автомобили Минобороны Абхазии использовались для охраны общественного порядка. Сейчас они возвращаются в пункт постоянной дислокации», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что речь идет о шести грузовых автомобилях ГАЗ и трех «Уралах», которые с пятницы, 15 ноября, стояли вдоль ограждения комплекса правительственных зданий и на набережной Махаджиров.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

Ранее сообщалось, что консультации власти и оппозиции Абхазии по выходу республики из кризиса продолжатся в воскресенье, 17 ноября.