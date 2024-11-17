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14:21, 17 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии раскрыли правовой способ выхода из кризиса

Президент Абхазии Бжания: оппозиции предложили правовой выход из кризиса
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье, 17 ноября, в беседе с ТАСС сообщил о предложенном оппозиции правовом способе выхода республики из кризиса.

«Ничего непоправимого еще не произошло. Выход предложен, законный конституционный выход предложен президентом», — заявил собеседник агентства.

В частности, по его словам, оппозиции были предложены следующие условия: протестующие освобождают комплекс зданий, после чего президент и парламент принимают необходимые правовые акты. Кроме того, президент подает в отставку, после чего в стране проходят выборы, на которых и определяются предпочтения граждан страны.

Бжания считает, что абхазская оппозиция должна доказать свою поддержку со стороны народа на выборах.

Массовые акции протеста начались в Абхазии 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

Ранее сообщалось, что консультации власти и оппозиции Абхазии по выходу республики из кризиса продолжатся в воскресенье, 17 ноября.

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