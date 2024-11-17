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18:00, 17 ноября 2024Бывший СССР

В действиях оппозиции Абхазии увидели угрозу для энергоснабжения

Бжания предупредил о рисках отключения электричества в Абхазии из-за протестов
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПротесты в России

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Действия оппозиции Абхазии могут привести к тому, что население республики останется без электричества. Такой прогноз в разговоре с госагентством «Апсныпресс» озвучил президент Абхазии Аслан Бжания.

Из-за того, что протестующие заняли комплекс правительственных зданий, решать плановые задачи будет сложнее, дал понять Бжания. Он напомнил, что в осенне-зимний период важно обеспечить стабильную работу школ и больниц, состояние вооруженных сил, решить вопросы с электроэнергией.

Сейчас в Абхазии соблюдается график отключения электроэнергии на четыре часа в день, отметил абхазский лидер. Пока что местным властям удается соответствовать такому плану, однако вскоре ситуация может усложниться, предупредил он. В связи с этим Бжания призвал жителей не реагировать на провокации и сохранять спокойствие. По его словам, происходящее в республике бьет по отношениям между Абхазией и Россией. Необходимо обеспечить мир в регионе, резюмировал он.

Ранее стало известно, что протестующие в Абхазии отказались покидать занятое ими здание парламента до ухода Бжании в отставку. Требования оппозиции остаются неизменными, заявили они. Массовые акции протеста в абхазском Сухуме продолжаются с 12 ноября. Им предшествовало задержание выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией оппозиционеров.

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