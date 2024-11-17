В Абхазии протестующие назвали условие для выхода из здания парламента

Ардзинба: протестующие в Абхазии не покинут парламент до отставки Бжании

Протестующие в Абхазии не покинут здание парламента до ухода в отставку президента страны Аслана Бжании. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, Адгур Ардзинба, передает РИА Новости.

«Наши требования неизменны. Аслан Бжания должен уйти в отставку», — обозначил условия абхазской оппозиции Ардзинба.

12 ноября в Абхазии начались массовые акции протеста. Причиной этого стали задержания представителей оппозиции, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Позднее, 15 ноября, абхазские оппозиционеры захватили здание парламента республики. Они также потребовали отставки президента страны в течение часа.

