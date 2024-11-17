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10:55, 17 ноября 2024Мир

В Германии неожиданно высказались о Путине после звонка Шольца

Депутат бундестага заинтересовалась ответом Путина на просьбу Шольца по Украине
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заинтересовалась ответом президента России Владимира Путина на просьбу канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине после телефонного разговора политиков. Об этом она написала в соцсети X.

Штрак-Циммерман прокомментировала пост Шольца, в котором тот сообщал, что во время разговора с Путиным, он попросил его вывести войска из зоны проведения специальной военной операции (СВО).

«Меня больше интересует реакция Путина, уважаемый канцлер», — отреагировала депутат.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября. Разговор состоялся по инициативе немецкого политика.

Обозреватель Федерико Рампини в материале для итальянской газеты Corriere della Sera заявил, что а звонком канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину последуют и другие.

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