В Казахстане трех человек не удалось спасти после взрыва в бывшей мечети

В Казахстане произошел взрыв газа в бывшей мечети аула Сабынды

Взрыв газо-воздушной смеси произошел в бывшей мечети аула Сабынды в 75 километрах от Астаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.

«16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны», — заявили в департаменте. Трех человек, в том числе одного ребенка, не удалось спасти.

Отмечается, что в здании бывшей мечети проводили поминальные обеды. На месте происшествия проводится разбор завалов, спасатели вынесли шесть газовых баллонов из семи.

9 ноября взрыв газа произошел в жилом доме в Пятигорске Ставропольского края. Одну женщину не удалось спасти. Как сообщали в региональном МЧС, повреждения получили 22 квартиры, находящиеся в двух подъездах здания. Также уточнялось, что власти Пятигорска вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.