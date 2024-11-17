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09:14, 17 ноября 2024Бывший СССР

В Казахстане трех человек не удалось спасти после взрыва в бывшей мечети

В Казахстане произошел взрыв газа в бывшей мечети аула Сабынды
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Взрыв газо-воздушной смеси произошел в бывшей мечети аула Сабынды в 75 километрах от Астаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Акмолинской области Казахстана.

«16 пострадавших доставлены в городскую больницу Астаны», — заявили в департаменте. Трех человек, в том числе одного ребенка, не удалось спасти.

Отмечается, что в здании бывшей мечети проводили поминальные обеды. На месте происшествия проводится разбор завалов, спасатели вынесли шесть газовых баллонов из семи.

9 ноября взрыв газа произошел в жилом доме в Пятигорске Ставропольского края. Одну женщину не удалось спасти. Как сообщали в региональном МЧС, повреждения получили 22 квартиры, находящиеся в двух подъездах здания. Также уточнялось, что власти Пятигорска вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

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