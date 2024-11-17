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02:30, 17 ноября 2024Мир

В МИД Ирана опровергли сообщения о встрече Маска с представителем в ООН

В МИД Ирана опровергли сообщения о встрече Маска с постпредом в ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи опроверг сообщения о встрече предпринимателя и миллиардера Илона Маска с постпредом исламской республики в ООН Амиром Саидом Ирвани. Агентство ISNA приводит слова Багаи.

«По поводу заявления, сделанного в некоторых американских СМИ, о встрече Илона Маска… с постоянным представителем Ирана при ООН в Нью-Йорке: мы категорически опровергаем факт этой встречи», — отметил он. Багаи также удивился, что сообщения по этому поводу публикуются американскими СМИ.

Ранее о встрече Маска и Ирвани написала газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников. Утверждалось, что встреча прошла в секретном месте и длилась больше часа. Ее итоги они оценили как позитивные. Как сообщили журналисты, что встреча с Маском предоставила Тегерану некий «обходной вариант», чтобы не вступать в переговоры напрямую с американскими официальными лицами. Также уточнялось, что главной темой встречи были идеи о том, как можно снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном.

Также стало известно, что Маск играет ключевую роль в кадровых решениях избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, уточняется, что теперь предприниматель каждый день видится с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго.

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