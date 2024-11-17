В СК возбудили уголовное дело по факту гибели журналистки из-за удара дрона

В СК возбудили дело о теракте в связи с атакой ВСУ в Курской области

В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как в результате удара украинского дрона в Большесолдатском районе Курской области погибла журналистка. Пресс-релиз опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими вооруженными формированиями теракта против мирного населения в Курской области», — говорится в публикации.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о теракте (статья 205 Уголовного кодекса РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к произошедшему.

Ранее Telegram-канал WarGonzo раскрыл подробности о главреде «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, погибшей при атаке ВСУ. По его данным, журналистке было 34 года и у нее осталась дочь.

О гибели главреда «Народной газеты» 17 ноября сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он заявил, что Кузнецова вывозила архивные дела редакции. По легковой машине, в которой она находилась, ударил украинский дрон.