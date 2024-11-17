В Словакии указали на действующую угрозу нового покушения на премьер-министра страны

Депутат Мажгут: угроза нового покушения на Фицо сохраняется по сей день

Угроза организации нового покушения на словацкого лидера Роберта Фицо сохраняется и по сей день. Об этом заявил депутат парламента Словакии и советник премьер-министра Ян Мажгут, сообщает ТАСС.

«Не только политическая, но и социальная ситуация в Словакии очень напряженная, потому что есть две группы избирателей, и некоторые из них весьма радикальны. Я не хочу об этом говорить прямо, но определенная угроза [покушения на Фицо] и, можно сказать, опасность все же остаются», — рассказал словацкий депутат.

Ранее сам Фицо также допустил, что в ближайшие месяцы на него будет совершено повторное покушение. «Я опасаюсь, что подобная атака может произойти в ближайшие недели или месяцы. Но нам нельзя дать себя запугать», — заявил политик.

15 мая этого года премьер-министр Словакии пережил покушение. По словам Фицо, напавший на него писатель Юрай Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».

