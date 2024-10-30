Премьер Словакии не исключил повторного покушения на него

Премьер Словакии Фицо допустил, что на него будет совершено повторное покушение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что в ближайшие месяцы на него будет совершено повторное покушение. С таким заявлением он выступил в интервью программе «60 минут» в эфире канала «Россия-1».

«Я опасаюсь, что подобная атака может произойти в ближайшие недели или месяцы. Но нам нельзя дать себя запугать», — заявил Фицо.

Премьер Словакии добавил, что оппозиция в его стране продолжает распространять информацию о том, что Фицо и его сторонники — «какая-то мафия» и якобы агенты президента России Владимира Путина. Политик выразил уверенность, что в ближайшее время «здравый смысл возобладает» и в Европе начнут по-новому рассматривать украинский конфликт.

Ранее Фицо заявил, что хотел бы приехать в Москву на парад Победы 9 мая.