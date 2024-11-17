В США зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

CNN: в США зафиксирован первый случай заражения тяжелым штаммом mpox

Первый случай заражения тяжелым штаммом mpox (сlade I, оспа обезьян) зафиксировали в штате Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что инфицированный вернулся из Восточной Африки, где произошла вспышка заболевания. Сейчас он находится дома на самоизоляции, его состояние улучшается. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает над отслеживанием возможных контактов американца.

В августе сообщалось о первом случае заражения mpox в Швеции. «Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка MPOX», — сказала исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл.