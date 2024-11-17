Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 17 ноября 2024Наука и техника

В США зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

CNN: в США зафиксирован первый случай заражения тяжелым штаммом mpox
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Первый случай заражения тяжелым штаммом mpox (сlade I, оспа обезьян) зафиксировали в штате Калифорния (США). Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что инфицированный вернулся из Восточной Африки, где произошла вспышка заболевания. Сейчас он находится дома на самоизоляции, его состояние улучшается. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) работает над отслеживанием возможных контактов американца.

В августе сообщалось о первом случае заражения mpox в Швеции. «Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка MPOX», — сказала исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК начал проверку по факту гибели Шклярова. Причиной смерти премьера Мариинского театра мог стать несчастный случай

      Подпольщик заявил об особом режиме для иностранцев в Одесской области

      В Пентагоне отказались комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия

      В России заявили о возможности размещения в Польше американских ракет с ядерным зарядом

      Политолог рассказал о желании Запада держать Венгрию и Грузию под контролем

      НАТО назвали бумажным тигренком

      Остин отказался говорить о кандидате Трампа на должность главы Пентагона

      Мужчина получил травму головы в результате взрыва беспилотника в Ижевске

      Си Цзиньпин высказался о доверии в отношениях Китая с США

      В США раскрыли план Байдена переложить вину за поражение Украины на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше