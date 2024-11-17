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16:58, 17 ноября 2024Бывший СССР

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Общественное».

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 15:39 по московскому времени. О первом взрыве журналисты сообщили в 16:21, о втором — минутой позднее. Кроме того, со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщалось о пролете ракеты через территорию Сумской области в сторону Черниговской.

Утром 17 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Как сообщили в Министерстве обороны страны, все цели поражены.

Кроме того, под удары попали склад беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военная техника в 144 районах Украины.

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