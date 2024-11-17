Влияние разрешения США дальнобойных ударов по России оценили

Bloomberg: разрешение ударов по РФ вряд ли будет соответствовать запросам Киева

Полученное от США разрешение использовать дальнобойное оружие при ударах по территории России вряд ли будет соответствовать всем запросам Киева. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

«Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли будет таким, как запросила Украина», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.